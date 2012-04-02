Дизайн для сайта футбольной лиги

Требуется доделать дизайн сайта, в стилистике существующей главной страницы (главная в атаче) Список внутренних страниц: - Идет поиск (промежуточная заставочная страница во время поиска полетов) - Страница результатов поиска авиабилетов (сложная) - Страница результатов поиска гостиниц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть дизайн который примерно нравится, но отдаленно
есть эскизы заказчика:
http://www.ex.ua/view_storage/262437649901
Есть сайт похожий по структуре _MLSSoccer.com хотя структура более подробно описана в эскизах
есть текущий сайт с цветами которые НЕ нравятся - покажу
желаемые цвета : красный, белый, темносерый (приоритетный белый - фон т.п)
нужен минималистский стильный дизайн аля сайт епла
есть более подробное тз
пишите в аську семь один два 6 3 3
сразу скидывайте ссылку на ваше портфолио, без портфолио просьба не беспокоить
+ сроки предоставления хотя бы макета (хотя бы макет нужен как можно быстрее)
оплата по факту - гарантия мой профиль (в отдельных случаях рассмотрю вариант с СБС или предоплаты после утверждения макета)
При удачном окончании проекта - предложим дальнейшее сотрудничество (желательно Киев или обл.)
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