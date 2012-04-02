Дизайн для сайта футбольной лиги

$100
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть дизайн который примерно нравится, но отдаленно

есть эскизы заказчика:

http://www.ex.ua/view_storage/262437649901

Есть сайт похожий по структуре _MLSSoccer.com хотя структура более подробно описана в эскизах

есть текущий сайт с цветами которые НЕ нравятся - покажу

желаемые цвета : красный, белый, темносерый (приоритетный белый - фон т.п)

нужен минималистский стильный дизайн аля сайт епла

есть более подробное тз

пишите в аську семь один два 6 3 3

сразу скидывайте ссылку на ваше портфолио, без портфолио просьба не беспокоить

+ сроки предоставления хотя бы макета (хотя бы макет нужен как можно быстрее)

оплата по факту - гарантия мой профиль (в отдельных случаях рассмотрю вариант с СБС или предоплаты после утверждения макета)

При удачном окончании проекта - предложим дальнейшее сотрудничество (желательно Киев или обл.)

12 лет назад
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доделать дизайн сайта

    $1000

    Требуется доделать дизайн сайта, в стилистике существующей главной страницы (главная в атаче) Список внутренних страниц: - Идет поиск (промежуточная заставочная страница во время поиска полетов) - Страница результатов поиска авиабилетов (сложная) - Страница результатов поиска гостиниц ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для фейсбук приложения

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для фейсбук приложения. Функционал - как http://www.facebook.com/chefboyardee кликать на Recipe contest (http://www.facebook.com/chefboyardee/app_186657454755541) Тематика - кулинарный конкурс. Референсы будут даны. Сроки до 1 недели.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта фотографа

    $20

    Нужно доделать сайт фотографа, а точнее дизайн сайта! www.sergeyvitruk.com 1. Необходимо фон-рисунок, фиксированный, цвета сохранить те которые сейчас на сайте, стиль должен быть как ниже приведено по ссылкам, сайт фотографа, значит меню и логотип должны подсвечиваться ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $250

    Качественная отрисовка, но довольно стандартная структура. Подробности исполнителю. Просто хороший корпоративный сайт. Оплата после утверждения jpeg варианта. Бюджет 5000 руб.

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Разработка макета сайта (тематика кулинария. рецепты), если уже есть готовые шаблоны то можно рассмотреть. Необходимо создание шаблона под joomla 2.5 (что бы шаблон был установочным архивом) Будет использовать компонента К2, поэтому для него стили должны быть как ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн страницы

    $50

    Требуется разработать дизайн для временной страницы. На ней будет указано: -описание системы -преимущества -контакты Все должно быть выполнено в стиле минимализм и веб 2.0 с применение сочных цветов. Примеры покажу. Работа быстрая для опытного человека. Жду предложения! Спасибо.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн и сверстать сайт

    1. Необходимо разработать дизайн сайта: Каталог боулинг клубов. 2. Необходимо сверстать данный дизайн (возможны разные исполни, но желательно один человек) Т.к. на сайте главная страница идентично страницам 2-го уровня, то необходимо разработать страниуцу 2-го уровня ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Ищу специалиста, который может сделать оптимизацию сайта для поисковых систем: усовершенствование кода страниц сайта; обозначение статей, разделов, страниц нужными заголовками..... Сайт на Joomla, двуязычный.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад