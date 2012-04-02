Дизайн для сайта футбольной лиги

есть дизайн который примерно нравится, но отдаленно

есть эскизы заказчика:

http://www.ex.ua/view_storage/262437649901

Есть сайт похожий по структуре _MLSSoccer.com хотя структура более подробно описана в эскизах

есть текущий сайт с цветами которые НЕ нравятся - покажу

желаемые цвета : красный, белый, темносерый (приоритетный белый - фон т.п)

нужен минималистский стильный дизайн аля сайт епла

есть более подробное тз

пишите в аську семь один два 6 3 3

сразу скидывайте ссылку на ваше портфолио, без портфолио просьба не беспокоить

+ сроки предоставления хотя бы макета (хотя бы макет нужен как можно быстрее)

оплата по факту - гарантия мой профиль (в отдельных случаях рассмотрю вариант с СБС или предоплаты после утверждения макета)

При удачном окончании проекта - предложим дальнейшее сотрудничество (желательно Киев или обл.)