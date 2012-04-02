Флеш элементы для дизайна

Добрый день, Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC. Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов, ну, а разработка логотипа и дизайна ...
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Имеется дизайн / сайт - http://betmax.biz/ нужно анимировать его флэшем, шапку и футер...
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