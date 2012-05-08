Небольшой редизайн.

$250
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки274 просмотра
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Сайт http://originaloff.com.ua/ Требуется расширить сайт на 100px вставит две колонки показа товаров. слева колонка товаров , справа колонка сертификатов . Показ товаров должен выглядеть как на сайте http://www.biglion.ru Корпоративный цвет красный с серым . И требуется верстка дизайна.

12 лет назад
originaloff
Егор 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$150
6 дней
Отлично выполнил дизайн, много по моему желанию доделал и исправил все что пожелал, деньги взял теже что были оговорены с самого начала.
Очень хороший заказчик,всем рекомендую!Проблем с оплатой нет!
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