Здравствуйте! Нужен хороший дизайн для интернет-магазина теплиц (psd), теплый, зеленая цветовая гамма, в разумные сроки и стоимость! Согласование макета, предоплата, устранение замечаний, оплата. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, работа срочная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В студию для удаленной работы требуется дизайнер.
Требования: Опыт работы с графическими редакторами; Наличие портфолио.
При удачном сотрудничистве возможна работа в офисе.
тел: 099-75-95-271 067-561-58-74 Виктор
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