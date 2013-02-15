Сайт будет о благотворительном фонде в поддержку творчества замечательного художника Павла Рыженко. Необходимо нарисовать макет шаблона. Сайт построен на DLE. За исходный сайт берите этот http://павел-рыженко.рф/ (Вот его макет http://yadi.sk/d/UuHUX35p2bsxx) Вцелом на сайте планируется разместить: - Главная ...