Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок249 просмотров
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В студию для удаленной работы требуется дизайнер.

Требования: Опыт работы с графическими редакторами; Наличие портфолио.

При удачном сотрудничистве возможна работа в офисе.

тел: 099-75-95-271 067-561-58-74 Виктор

11 лет назад
ladya90
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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