Редизайн сайта (Битрикс)

ПО сути дизайн сайта - 1 страница - продающий сайт для 1 товара. Есть шапка - нужно дорисовать остальное + текст (фразы) По элементам: шапка - уже готова! текст о продукте (по блокам) форма для заказа на сайте отзывы/рекомендации Примеры похожих ...