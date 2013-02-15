Редизайн сайта (Битрикс)

Здравствуйте! Нужен хороший дизайн для интернет-магазина теплиц (psd), теплый, зеленая цветовая гамма, в разумные сроки и стоимость! Согласование макета, предоплата, устранение замечаний, оплата. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, работа срочная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать редизайн сайта tssp.kz
Сайту необходим свежий и современный дизайн.
Цветовая палитра на усмотрение (желательно в светлых тонах)
Если есть верстальщик на Битрикс - приветствуется, договоримся.
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