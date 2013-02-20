Разработать дизайн сайта на OPEN CART

Нужен простой лаконичный дизайн в светлых тонах. Набросков нету, но представление есть. Примеры понравившегося дизайна: ebay.com http://www.weblancer.net/users/DeadFairy/portfolio/801547.html#item http://www.weblancer.net/users/Vitaflax/portfolio/786650.html#item подробнее - при личном общении Само собой требуется и верстка. Сайт Bitstreet.ru Планируемый бюджет 150-300 (зависит от качества работы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта в OPEN CART
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