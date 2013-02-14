Дизайн PR сайта, вёрстка Bootstrap

Создать дизайн страниц сайта и сверстать их в дизайн макет с применением фреймворка Twitter Bootstrap (может быть потребуется в шаблон).

Обязательно оставляйте ссылки на портфолио работ или на конкретные работы трендовых сайтов. Сроки за которые эти работы были сделаны.

Пункты брифа нужно либо реализовать, либо аргументированно отвергнуть.

Бриф на дизайн — http://b23.ru/haac

Техническое задание на будущий сайт — http://b23.ru/ha34

Подробнее о целевой аудитории и задачах сайта переговорю с подходящими кандидатами.

Приветствуются договорные отношения с ИП и ООО.