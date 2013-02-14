Дизайн PR сайта, вёрстка Bootstrap

Нужен простой лаконичный дизайн в светлых тонах. Набросков нету, но представление есть. Примеры понравившегося дизайна: ebay.com http://www.weblancer.net/users/DeadFairy/portfolio/801547.html#item http://www.weblancer.net/users/Vitaflax/portfolio/786650.html#item подробнее - при личном общении Само собой требуется и верстка. Сайт Bitstreet.ru Планируемый бюджет 150-300 (зависит от качества работы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн страниц сайта и сверстать их в дизайн макет с применением фреймворка Twitter Bootstrap (может быть потребуется в шаблон).
Обязательно оставляйте ссылки на портфолио работ или на конкретные работы трендовых сайтов. Сроки за которые эти работы были сделаны.
Пункты брифа нужно либо реализовать, либо аргументированно отвергнуть.
Бриф на дизайн — http://b23.ru/haac
Техническое задание на будущий сайт — http://b23.ru/ha34
Подробнее о целевой аудитории и задачах сайта переговорю с подходящими кандидатами.
Приветствуются договорные отношения с ИП и ООО.
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