Дизайн главной страницы сайта + анимация логотипа

$400
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки995 просмотров
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#1$400

Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. Победителю 400 у е сразу + договариваемся о сотрудничестве по полной переделке сайта.

Образец сайта, который нравится:

www.p-p.ua/

11 лет назад
Rastak
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
SaintSAM
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
SaintSAM
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1