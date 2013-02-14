Дизайн главной страницы сайта + анимация логотипа

# 1 — $ 400

Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. Победителю 400 у е сразу + договариваемся о сотрудничестве по полной переделке сайта.

Образец сайта, который нравится:

www.p-p.ua/