Разработка внутренних страниц сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок117 просмотров
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Сайт-образец (99% совпадения) и утвержденный макет главной (в слоях) имеются. Header , меню, на внутренней не меняем, только наполнение контент-зоны. Порядка 7 страниц. Плачу 2000 – 2500 руб.

11 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$80
1 день
Прекрасный дизайнер, никаких нареканий нет.
Отличный заказчик, замечания по делу, оплата мгновенная.
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