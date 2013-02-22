Дизайн сайта турфирмы

Есть гайды сайта oltravel.ru задача отрисовать 1 страницу в стиле сайта. Скетч страницы и скрины сайта прикрепляю. По запросу вышлю psd. Задача: Карточка страны, где отображается Описание, Фотка, Погода (блок как тут http://www.i-travel.ru/countries/tunis.html, мы тоже с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://condorgroup.ru надо нарисовать дизайн (на начальной стадии пару набросков на выбор), привлекательный для людей и отверстать на wordpress + дизайн страницы заставки.
Листовки в приложении, чтобы по тональности и логотипом сориентироваться
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
По готовому заданию, нужна красивая промо страничка на сайтДизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать шаблон сайта (PSD+XHTML&CSS) на примере сайта http://zhetysu.gov.kz. Дизайн-студиям - просьба не беспокоить. Благодарю за понимание.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
добрый день.Нужно изменить цветовую схему шаблона и русифицирровать http://www.templatemonster.com/ru/demo/39447.htmlДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт в системе ucoz Адаптирован шаблон из cms joomla. Нужно: Адаптировать этот же шаблон с доработками в дизайне. Нужно добавить функции из соц. сетей. Быстрые личные сообщения (что то наподобие вконтакте) друзья. и т.д. Грамотное написание кода. Кроссбраузерность и ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо обновить дизайн интернет магазина bookpost.uaЗавершен11 лет назад
Сделать красивый дизайн для 1 странички сайта в виде 6 ipadoв в горизонтальном положение (типа как баннерки) - внутри текст, картинка. Работа предполагает подбор красивой картинки для илюстрации тематики, написание текста (но чтобы была возможность потом ...Завершен8 лет назад
- $33
Тематика - финансовые услуги сроки очень жмут, подвел исполнитель.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Нужно разработать дизайн для компании занимающейся продажей сельхозтехники, станков для деревообработки, погрузчиков. Современный, стильный дизайн. Условия работы: -100% авторская работа -Оплата 100% только после одобрения компанией заказчика. Оплачивается только принятый вариант. -Формат PSD -Все права на оплаченный дизайн и его ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Есть кусок (1/4 часть обычной, дизайн этой части не связан с остальной) веб страницы который необходимо переделать в более строгом стиле. Тематика - финансы.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад