Дизайн сайта турфирмы

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок205 просмотров
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Есть сайт http://condorgroup.ru надо нарисовать дизайн (на начальной стадии пару набросков на выбор), привлекательный для людей и отверстать на wordpress + дизайн страницы заставки.

Листовки в приложении, чтобы по тональности и логотипом сориентироваться

Дизайн сайта
11 лет назад
anatoliy-zubarev
Анатолий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$125
7 дней
Сотрудничеством доволен полностью, выполнены все требования заказчика. Планирую сотрудничать в дальнейшем. Всем советую!