Нужен простой лаконичный дизайн в светлых тонах. Набросков нету, но представление есть. Примеры понравившегося дизайна: ebay.com http://www.weblancer.net/users/DeadFairy/portfolio/801547.html#item http://www.weblancer.net/users/Vitaflax/portfolio/786650.html#item подробнее - при личном общении Само собой требуется и верстка. Сайт Bitstreet.ru Планируемый бюджет 150-300 (зависит от качества работы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходим веб-дизайнер на постоянную удаленную работу (Россия, Ближнее Зарубежье).
Условия:
- график работы с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв – 1 час)
- удаленная работа
- профессиональное развитие
- заработная плата: от 20 000 до 30 000 рублей в месяц в зависимости от квалификации и дальнейший рост зарплаты вместе с ростом компании.
Требования:
1. Знание программ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, MS PowerPoint
2. Рисунок от руки.
3. Обязательно наличие портфолио.
Обязанности кандидата:
1. Доработка элементов в дизайнах сайтов
2. Поиск, обработка изображений для размещения на сайтах
3. Разработка баннеров
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