Редизайн сайта (bitrix)

Необходима концепция оформления сайта www.legaltraditions.com.ua и придание какой-то анимации логотипу в контексте главной страницы сайта (возможно, вместо логотипа использовать другой подходящий элемент с анимацией). Текущий сайт не устраивает совсем и по дизайну и по функционалу. ...
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Добрый день!
Друзья! Интернет-магазин одежды разыскивает отличного исполнителя, который сможет изменить внешний облик нашего сайта. Интересен свежий и современный подход. Сильно рисовать ничего не надо, есть несколько сайтов, откуда мы возьмем разные элементы.
Сайт написан на bitrix, придется менять внутреннюю структуру (разделы, размещение фото) если вы дизайнер и программист в одном лице, либо у вас есть партнеры, которые смогут выполнить нашу задачу. Welcome!
Присылайте свои работы, прайс на ваши услуги и сроки.
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