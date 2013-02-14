Редизайн сайта (bitrix)

Добрый день!

Друзья! Интернет-магазин одежды разыскивает отличного исполнителя, который сможет изменить внешний облик нашего сайта. Интересен свежий и современный подход. Сильно рисовать ничего не надо, есть несколько сайтов, откуда мы возьмем разные элементы.

Сайт написан на bitrix, придется менять внутреннюю структуру (разделы, размещение фото) если вы дизайнер и программист в одном лице, либо у вас есть партнеры, которые смогут выполнить нашу задачу. Welcome!

Присылайте свои работы, прайс на ваши услуги и сроки.