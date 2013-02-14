Редизайн сайта (bitrix)

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок290 просмотров
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Добрый день!

Друзья! Интернет-магазин одежды разыскивает отличного исполнителя, который сможет изменить внешний облик нашего сайта. Интересен свежий и современный подход. Сильно рисовать ничего не надо, есть несколько сайтов, откуда мы возьмем разные элементы.

Сайт написан на bitrix, придется менять внутреннюю структуру (разделы, размещение фото) если вы дизайнер и программист в одном лице, либо у вас есть партнеры, которые смогут выполнить нашу задачу. Welcome!

Присылайте свои работы, прайс на ваши услуги и сроки.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
classyissue
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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