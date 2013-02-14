Поправить дизайн теста

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есть тест

goo.gl/BeNlT

нужно перерисовать его так, что бы он

1. был ширину всей страницы, девуша остается сбоку, вопрос – по центру

2. что бы на экране результатов grab.by/jSGy темная область с текстом начиналась после области теста, соответственно контрацептивы тоже переносятся вниз

3. на экране результатов добавить текст противопоказаний, изменить шрифт

4. добавить прогресс бар, что бы он показывал степень прохождения теста

нужно срочно

11 лет назад
casualfatboy
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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