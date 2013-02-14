Поправить дизайн теста

Нужен простой лаконичный дизайн в светлых тонах. Набросков нету, но представление есть. Примеры понравившегося дизайна: ebay.com http://www.weblancer.net/users/DeadFairy/portfolio/801547.html#item http://www.weblancer.net/users/Vitaflax/portfolio/786650.html#item подробнее - при личном общении Само собой требуется и верстка. Сайт Bitstreet.ru Планируемый бюджет 150-300 (зависит от качества работы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть тест
нужно перерисовать его так, что бы он
1. был ширину всей страницы, девуша остается сбоку, вопрос – по центру
2. что бы на экране результатов grab.by/jSGy темная область с текстом начиналась после области теста, соответственно контрацептивы тоже переносятся вниз
3. на экране результатов добавить текст противопоказаний, изменить шрифт
4. добавить прогресс бар, что бы он показывал степень прохождения теста
нужно срочно
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