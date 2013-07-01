Дизайн сайта гольф-магазина

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок221 просмотр
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Добрый день!

Я ищу дизайнера на проект по созданию интернет-магазина, который торгует товарами для гольфа.

Цель:

Получить шаблон главной страницы, 4-6 шаблонов внутренних страниц, и служебные элементы (попапы и несколько внутренних баннеров).

Пожелания к исполнителю:

— Понимание принципов адаптивного дизайна (например, http://goldengridsystem.com/),

— Чувство вкуса (дизайн делаем для премиум-аудитории),

— Очень желательно расположение в Киеве, чтобы можно было поштормить по техническим вопросам,

— Навыки адаптивной верстки или коллега (сработанный напарник по верстке) — очень приветствуется.

Особенности проекта:

— Есть готовая схема сайта в Axure. Но надо кое-что додумать, чтобы предусмотреть ньюансы верстки.

Предложите вашу цену вопроса и срок за который Вы обычно делаете такие проекты.

Более подробно - в личку.

Дизайн сайта
11 лет назад
marvell_ua
Белый 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$500
14 дней
Нормально справился с задачей. Условия задачи правда немного изменились в процессе, но в целом я остался доволен. Оперативно, нормальная обратная связь, можно доверять и работать. Рекомендую.
Все ок
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