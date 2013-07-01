Дизайн сайта гольф-магазина

Добрый день!

Я ищу дизайнера на проект по созданию интернет-магазина, который торгует товарами для гольфа.

Цель:

Получить шаблон главной страницы, 4-6 шаблонов внутренних страниц, и служебные элементы (попапы и несколько внутренних баннеров).

Пожелания к исполнителю:

— Понимание принципов адаптивного дизайна (например, http://goldengridsystem.com/),

— Чувство вкуса (дизайн делаем для премиум-аудитории),

— Очень желательно расположение в Киеве, чтобы можно было поштормить по техническим вопросам,

— Навыки адаптивной верстки или коллега (сработанный напарник по верстке) — очень приветствуется.

Особенности проекта:

— Есть готовая схема сайта в Axure. Но надо кое-что додумать, чтобы предусмотреть ньюансы верстки.

Предложите вашу цену вопроса и срок за который Вы обычно делаете такие проекты.

Более подробно - в личку.