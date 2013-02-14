Разработка дизайна промосайта

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок212 просмотров
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Сроки сжатые донельзя. Пожалуйста, скиньте ссылки на Ваши работы, которые по-Вашему подходят по концепции.

Жду предложение цены, сроков и контакты.

11 лет назад
NikolayT
Николай 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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