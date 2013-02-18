Дизайн интернет-магазина мебели

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки237 просмотров
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Необходимо сделать дизайн следующих страниц:

1. Главная страница

2. Категория товаров

3. Карточка товара

4. Страница выбора ткани

5. Страница с информацией о доставке

6. Письмо покупателю после оформления заказа

11 лет назад
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа! Дизайн сделан быстро, качественно, профессионально. Рекомендую.
Антон очень приятный человек и на 100% адекватный заказчик! Было приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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