Дополнить 2 дизайна

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка84 просмотра
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Дополнить два сайта двумя блоками

изменить футер и новый блок проверки позиций

2 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$100
1 день
Все замечательно, спасибо! Будем работать и дальше =)
Спасибо за постоянные интересные задачи 🚀
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