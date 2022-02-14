Дополнить 2 дизайна

Нужно нарисовать дизайн одностраничного сайта + дизайн всплывающего попап окна + страница спасибо. Требуется придерживаться технического задания при работе, изменения допускаются но нужно согласовывать. Остальной материал предоставлю уже выбранному исполнителю ссылкой из облака яндекс.диска. Требуется во время выполнения ...
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Дополнить два сайта двумя блоками
изменить футер и новый блок проверки позиций
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