Дизайн страниц

Необходимо сделать первый блок лендинга (ста, текст и фото есть), также есть референс Сделать нужно прям сейчас (до 2 ночи мск) Пишите, кто готов взяться за работу сразу :) Цену и сроки Заявку начните со слова "Трой", чтобы я ...