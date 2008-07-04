Требуется постоянное изготовление шапок для сайтов вот такого уровня и такого плана http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=76 (пробегитесь там по страничкам по темке, чтобы сложилось правильное представление) Сайтов 200-400 в месяц. Т.е. даются про что ...
Изготовление сателлитов (без наполнения)
Ищется человек/люди для изготовления саттелитов вот такого уровня http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=77 (пробегитесь по страничкам, чтобы у Вас сложилось правильное представление об уровне саттелитов).
Там везде по сути используются одни и теже шаблоны, только с разным css и разными шапками
Контент будет предоставлен (20-60 страниц в одном саттелите). Картинка 1-2 штуки только на главной странице нужны будут, на внутренних не надо
Требуется изготовление 100-200 саттелитов ежемесячно.
Указывайте пожалуйста цену на изготовление 100 саттелитов и сроки приблизительные в которые Вы сможете эти 100 саттелитов производить.
Предложения без цены рассмотрены не будут.
Обратите внимание на цены в приведенном топике (это цены уже с наполненным контентом уникальным и вместе с дизайном).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Товарищи дизайнеры, есть желание заказать несколько несложных дизайнов для своих проектов. По дизайну, они, скорее тянут на сателлиты, нежели на "полноразмерные" сайты. Поскольку проекты – простые, то и макетов на один проект ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $500
Нужно сделать дизайн + шаблон под Joostina, сайта сео-студии + разработать логотип. Так же ищем web-дизайнера на удаленную работу.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание дизайна интернет аптеки на подобии существуйщего сайта примеры: http://www.viagra-plus.com/ http://cheapviagra.buyusarx.com/Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн интерфейса для каталога предприятий. Предложения от генералов, зубров, профи рассматриваться не будут. Бюджет минимальный. Он будет интересен новичкам.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
В ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется: Дизайн сайта (простой, без изврата) Организация сайта (структура,блоки, модули) Жду Ваши предложения.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
1. Адаптировать выбранный мною шаблон дизайна под php pro bid 2. Помочь разобраться с некоторыми файдами php (т.е. где - что...) 3. С переводом если кто может помочь... но это не обязательноДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Проводится редизайн сайте brauberg.com. Необходимо разработать дизайн и собрать на его основе html. Предварительные макеты размещены по адресу www.brauberg.com/develop/Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно разработать дизайн сайта. Сайт посвящен достижению естественной красоты женщинами.Должно быть нежно,стильно,чтобы было приятно находиться на сайте.Есть примерный логотип.Дизайн сайтов72 заявкиЗакрыт17 лет назад