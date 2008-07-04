Изготовление сателлитов (без наполнения)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок279 просмотров

Ищется человек/люди для изготовления саттелитов вот такого уровня http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=77 (пробегитесь по страничкам, чтобы у Вас сложилось правильное представление об уровне саттелитов).

Там везде по сути используются одни и теже шаблоны, только с разным css и разными шапками

Контент будет предоставлен (20-60 страниц в одном саттелите). Картинка 1-2 штуки только на главной странице нужны будут, на внутренних не надо

Требуется изготовление 100-200 саттелитов ежемесячно.

Указывайте пожалуйста цену на изготовление 100 саттелитов и сроки приблизительные в которые Вы сможете эти 100 саттелитов производить.

Предложения без цены рассмотрены не будут.

Обратите внимание на цены в приведенном топике (это цены уже с наполненным контентом уникальным и вместе с дизайном).

CSS
17 лет назад
tinkoff
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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