Нужно сделать дизайн + шаблон под Joostina, сайта сео-студии + разработать логотип. Так же ищем web-дизайнера на удаленную работу.
Нужен простой, стильный и аккуратный дизайн
Товарищи дизайнеры, есть желание заказать несколько несложных дизайнов для своих проектов. По дизайну, они, скорее тянут на сателлиты, нежели на "полноразмерные" сайты.
Поскольку проекты – простые, то и макетов на один проект будет 1, максимум – 2.
Грубую схемку первого проекта вместе с несколькими пожеланиями к стилю и т.п., которая, тем не менее, неплохо показывает структуру проекта, я сделал.
Единственное, условие выполнения работы, помимо качества, адекватности и сроков, – в портфолио этих макетов не должно быть. Это не субподряд, я не посредник (куда уж посредничать для подобных мелких seo-проектов), однако это должно быть соблюдено.
Несмотря на простоту макетов, это не должно быть домашнестраничным отстоем, выполненном блоками и покрашенным в пейнтбраше.
Бюджет - в пределах 800-1000 рублей/за 1 макет в виде послойного PSD-файла.
Оплата - предпочтительнее в Яндекс.Деньгах.
Всех, кого предложение заинтересовало, скидываем свои предложения в комменты или в личку.
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