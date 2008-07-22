Нужен простой, стильный и аккуратный дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка401 просмотр

Товарищи дизайнеры, есть желание заказать несколько несложных дизайнов для своих проектов. По дизайну, они, скорее тянут на сателлиты, нежели на "полноразмерные" сайты.

Поскольку проекты – простые, то и макетов на один проект будет 1, максимум – 2.

Грубую схемку первого проекта вместе с несколькими пожеланиями к стилю и т.п., которая, тем не менее, неплохо показывает структуру проекта, я сделал.

Единственное, условие выполнения работы, помимо качества, адекватности и сроков, – в портфолио этих макетов не должно быть. Это не субподряд, я не посредник (куда уж посредничать для подобных мелких seo-проектов), однако это должно быть соблюдено.

Несмотря на простоту макетов, это не должно быть домашнестраничным отстоем, выполненном блоками и покрашенным в пейнтбраше.

Бюджет - в пределах 800-1000 рублей/за 1 макет в виде послойного PSD-файла.

Оплата - предпочтительнее в Яндекс.Деньгах.

Всех, кого предложение заинтересовало, скидываем свои предложения в комменты или в личку.

17 лет назад
tonyv
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранные исполнители

sofal
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$50
Доброжелательный и адекватный человек, с юмором опять же :) Проект был сделан почти в оговоренные сроки, однако присутствие Дмитрия каждый день в онлане очень сильно облегчало взаимопонимание :)
Если честно. Уже не помню. Это было давно, а коментарий пишу только сейчас, но на судя по истории все оплачено ровно и в срок =)
Aoyagi
33 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

sofal
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
Aoyagi
33 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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