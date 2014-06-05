Скоприровать тему для SMF форума

Что бы не изобретать велосипед - нужно сделать для SMF 2.0 Beta 3.1 Public форума такую же удобную на мой взгляд тему как http://club.investo.ru Размер шрифтов, оформление сообщений, тем, расположение элементов и т.д. В общем все что бы было идентично. Цена/Сроки

Затем все это дело немного видо изменить, шапку свою сделать, гамму цветов поменять, некоторые элементы на свои картинки. Элементы нужны такого же качества как и в примере. Цена/Сроки