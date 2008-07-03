Дизайн сайта строительной фирмы

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Есть следующая задача. Строительной фирме занимающейся постройкой жилых домов нужен дизайн корпоративного сайта.

Требования к оформлению:

- аккуратность;

- дизайн в стиле Web 2.0 - то есть без лишней тупой графики;

- нормальная цветовая гамма

- красивая шапка - там будет располагаться название фирмы и простенький логотип.

- красиво оформленное верхнее меню.

Нужно очень качественное оформление. Если все будет выполнено на высшем уровне - будут еще заказы.