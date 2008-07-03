Создание шаблона для форума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки120 просмотров

Форум на движке vBulletin Version 3.6.8.

Необходимо создать шаблон, установить и настроить необходимые для форума модули.

Желательно сделать на подобии www.nulled.cc

Пишите пожалуйста стоимость и сроки.

17 лет назад
Serge21
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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