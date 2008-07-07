Нужен дизайн для сайта

Сергей Лазарев добросовестно, качественно и главное в срок (честно сказать, даже раньше) выполнил задачу, поставленную перед ним. Он отразил в своей работе все, что мы могли только пожелать и даже больше, он смог с первого раза сделать работу на 100% без последующих исправлений и пожеланий! Спасибо & RESPECT!