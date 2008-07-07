Более подробная информация в ТЗ (в приложении)
Нужен дизайн для сайта
Нужен дизайн для сайта http://luchki.ru/ . Требования к дизайну: яркий, красочный, в тему! Дом. инфа.: структура сайта меняться не будет, значит дизайн подогнать под существующую структуру.
Бюджет: до 4000 руб.
Все вопросы и предложение на [email protected] , или ICQ 444-259-052 Иван
В личку не писать, отвечать не буду!
Оплата нал, yandex.деньги, webmaney + ваши условия оплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
В общем нужно сделать нестандартный дизайн для DLE 6.3, не стандартность в том что новости будут добавляться в несколько колонок. Цена максимальная.Закрыт17 лет назад
- $50
Требуеться сверстать готовый дизайн под шаблон vBuletine Подробности в icq 792 442Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать (или подобрать подходящий) шаблон для сайта туристической тематики (сайт гостиницы) CMS Joostina. Без наполнения контентом Рассмотрим все варианты в последующем сайтов будем заказывать много планируется сделать до 100 сайтов-сателлитов..Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть готовый работающий сайт нужно сделать его редизайн (смена цветовой гаммы) бюджет 50 $Завершен17 лет назад
- $100
В рамках стиля основного портала нужно разработать дизайн-макет для оформления форума SMF с учетом фирменных цветов основного портала и специфики продукта (биржевой трейдинг). цена/срокиДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта автомобильной тематики. Основным разделом сайта будет раздел с объявлениями о продаже новых и подержаных автомобилей. Поэтому для участия в конкурсе необходимо подготовить дизайн только одной и самой важной ...Закрыт17 лет назад
- $500
Нужно оформить дизайн сайта компании, занимающейся авто-тюнингом. Сроки очень короткие(максимум 3-4 дня). Оплата 300 долларов, если дизайн очень понравится, то возможна премия в размере 100 долларов! Прошу не засорять ...Завершен17 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн сайта Свадебного салона "Королева" (Украина, Одесса) Не применять: шаблоны. Можно применять: свадебную атрибутику, завитушки и прочий "гламур", если он там будет в тему. Цветовая гамма: желательно красноватые тона, розовый цвет, но ...Закрыт17 лет назад
Фирме требуется программист на постоянное место работы. Зарплата по договоренности. Необходимо наполнить сайт контентом и редактировать его. Также требуется умение разработки баннеров и организовать обмен баннерами + другие формы раскрутки. Предложения прошу ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад