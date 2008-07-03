Здравствуйте!

Требуется редизайн существующего сайта, причем конкретно, полностью редизайн сайта.

Сайт строительно-отделочной тематики, соответственно дизайн сайта должен соответствовать тематики...

Три основные направления которые должны учтены, или дать настрой дизайна на данную тематику:

мягкая кровля

сайдинг

теплый пол

Главные требование к дизайну сайта:

1. информативность

2. современность, возможно интерактивность

3. пространство, визуализация, возможно применение 3d эффектов местами

4. использование flash элементов, роликов

+ при все при этом дизайн сайта должен получиться свободным, т.е. не перегружен лишне...

По дизайну нужно главная страница + внутренняя страница

Что нужно от вас:

1. точные сроки и цену +,- 1,2 дня по времени

Примерно планируется потратиться на редизайн сайта, ну все мы понимаем по-минимуму, примерно до 150-300 USD...

Более подробную информацию по поводу что надо, какие разделы - это уже потом так думаю...