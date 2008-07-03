Нужен дизайн для сайта http://luchki.ru/ . Требования к дизайну: яркий, красочный, в тему! Дом. инфа.: структура сайта меняться не будет, значит дизайн подогнать под существующую структуру. Бюджет: до 4000 руб. ...
Редизайн сайта
Здравствуйте!
Требуется редизайн существующего сайта, причем конкретно, полностью редизайн сайта.
Сайт строительно-отделочной тематики, соответственно дизайн сайта должен соответствовать тематики...
Три основные направления которые должны учтены, или дать настрой дизайна на данную тематику:
мягкая кровля
сайдинг
теплый пол
Главные требование к дизайну сайта:
1. информативность
2. современность, возможно интерактивность
3. пространство, визуализация, возможно применение 3d эффектов местами
4. использование flash элементов, роликов
+ при все при этом дизайн сайта должен получиться свободным, т.е. не перегружен лишне...
По дизайну нужно главная страница + внутренняя страница
Что нужно от вас:
1. точные сроки и цену +,- 1,2 дня по времени
Примерно планируется потратиться на редизайн сайта, ну все мы понимаем по-минимуму, примерно до 150-300 USD...
Более подробную информацию по поводу что надо, какие разделы - это уже потом так думаю...
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