Дизайн сайта и логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт65 заявок518 просмотров

Требуется дизайн и верстка сайта, плюс разработка логотипа для консультационной компании.

Сфера деятельности компании - исследования финансовых рынков, частные консультации, купля-продажа готовых решений и готового бизнеса.

Тип сайта - визитка компании, информационный дизайн без изобилия графики и флэша.

Исполнение на типовом движке с возможностью оперативного размещения и замены информации (размещение статей, графических и видео-материалов).

Шаблонные предложения будут игнорироваться.

17 лет назад
sendex
47 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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