Нужно подправить шаблон для DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок139 просмотров

Нужно исправить небольшой баг (с поcледующим объяснением решения проблемы), проблема с менюшкой "Редактрирование профиля" не работает почему-то. Работа для знающего человека мелочь, но лишняя денежка никому не помешает и мне польза:)

Просьба обращаться людей с только с хорошей репутацией.

DLE
17 лет назад
kulakowka
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$5
Человек очень оперативно помог в моей проблеме. За что ему большое спасибо.

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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