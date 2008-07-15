Нужно подправить шаблон для DLE

Нужно исправить небольшой баг (с поcледующим объяснением решения проблемы), проблема с менюшкой "Редактрирование профиля" не работает почему-то. Работа для знающего человека мелочь, но лишняя денежка никому не помешает и мне польза:)

Просьба обращаться людей с только с хорошей репутацией.