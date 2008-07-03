Доработать дизайн сайта в кратчайший срок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок344 просмотра

Ищется дизайнер на постоянную основу с разумным сочетанием цена/качества.

В качестве теста (естественно оплачиваемого) нужно будет доработать уже готовый дизайн. Пара мелких и пара глобальных правок. ПСД есть.

Оставляйте свои контакты и ссылки на несколько работ с указанием стоимости.

17 лет назад
add-studio
Алексей 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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