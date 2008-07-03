Доработать дизайн сайта в кратчайший срок

Ищется дизайнер на постоянную основу с разумным сочетанием цена/качества.

В качестве теста (естественно оплачиваемого) нужно будет доработать уже готовый дизайн. Пара мелких и пара глобальных правок. ПСД есть.

Оставляйте свои контакты и ссылки на несколько работ с указанием стоимости.