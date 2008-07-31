Срочно! Сайт строительной фирмы.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок273 просмотра

Сайт строительной фирмы с флеш-заставкой и флеш-шапкой, сроки: чем быстрее тем лучше.

ТЗ по почте.

17 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HELL
45 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
46 отзывов(-1)
17 лет назад
$1000
14 дней
Быстро и профессионально. Дает дельные рекомендации, работает с душой.

Заявки фрилансеров

HELL
45 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
46 отзывов(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта строительной фирмы

    $20

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть следующая задача. Строительной фирме занимающейся постройкой жилых домов нужен дизайн корпоративного сайта. Требования к оформлению: - аккуратность; - дизайн в стиле Web ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн сайта.Компания занимается озеленением территорий-в этом духе. Что для этого потребуется от нас... Ждем ваших предложений по цене и срокам.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа

    Требуется дизайн и верстка сайта, плюс разработка логотипа для консультационной компании. Сфера деятельности компании - исследования финансовых рынков, частные консультации, купля-продажа готовых решений и готового бизнеса. Тип сайта - визитка компании, информационный ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание шаблона для форума

    $100

    Форум на движке vBulletin Version 3.6.8. Необходимо создать шаблон, установить и настроить необходимые для форума модули. Желательно сделать на подобии www.nulled.cc Пишите пожалуйста стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте! Требуется редизайн существующего сайта, причем конкретно, полностью редизайн сайта. Сайт строительно-отделочной тематики, соответственно дизайн сайта должен соответствовать тематики... Три основные направления которые должны учтены, или дать настрой ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    Нужен дизайн для сайта http://luchki.ru/ . Требования к дизайну: яркий, красочный, в тему! Дом. инфа.: структура сайта меняться не будет, значит дизайн подогнать под существующую структуру. Бюджет: до 4000 руб. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад