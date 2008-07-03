Требуется дизайн сайта сделать

Нужно сделать 2-3 разных дизайна для одного сайта (+ 2-3 внутренние страницы для каждого), но у всех должен быть общий стиль (цветовая гамма с ссылками всякими), у каждого дизайна будет иллюстрация + иконки.

Портал посвящен моде и магазинам, поэтому должен быть стильный дизайн, красивый, но простой т.к. это портал и следовательно нужен дизайнер имеющий такой опыт и умеющий делать иллюстрации (т.е. умеющий рисовать).

Пока четкого ТЗ нет, т.к. проект большой и много будет различных взаимосвязей, поэтому требуется помощь в составлении структуры проекта, разумеется дополнительно будут бонусы за это.