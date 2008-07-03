WordPress темы

Для постоянного сотрудничества разыскиваются умельцы для создания WordPress тем PSD + верстка (желательно безтабличная). С ценами в комменты.

Только для людей с опытом создания тем.

Также интересны только верстальщики и только дизайнеры под WordPress. Любые вариации ради качественного результата.

Спасибо за внимание.