WordPress темы

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Закрыт10 заявок167 просмотров

Для постоянного сотрудничества разыскиваются умельцы для создания WordPress тем PSD + верстка (желательно безтабличная). С ценами в комменты.

Только для людей с опытом создания тем.

Также интересны только верстальщики и только дизайнеры под WordPress. Любые вариации ради качественного результата.

Спасибо за внимание.

WordPress
17 лет назад
chubako
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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