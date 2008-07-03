Нужно разработать дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт72 заявки588 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта. Сайт посвящен достижению естественной красоты женщинами.Должно быть нежно,стильно,чтобы было приятно находиться на сайте.Есть примерный логотип.

17 лет назад
tatyanna99
Ивановна 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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