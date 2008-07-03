Нужно сделать 2-3 разных дизайна для одного сайта (+ 2-3 внутренние страницы для каждого), но у всех должен быть общий стиль (цветовая гамма с ссылками всякими), у каждого дизайна будет иллюстрация + иконки. Портал ...
Нужно разработать дизайн сайта
Нужно разработать дизайн сайта. Сайт посвящен достижению естественной красоты женщинами.Должно быть нежно,стильно,чтобы было приятно находиться на сайте.Есть примерный логотип.
Заявки фрилансеров
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