В ТЗ
Дизайн для каталога предприятий
Нужно сделать дизайн интерфейса для каталога предприятий.
Предложения от генералов, зубров, профи рассматриваться не будут.
Бюджет минимальный.
Он будет интересен новичкам.
Заявки фрилансеров
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