Нарисовать фотошоповский макет страницы

Для шаблона интернет магазина http://template6008.myinsales.ru/ [b] Нужно изменить:[/b] [list][*]Корзина должна быть более заметной, крупнее. Показывать количество товаров, стоимость всех товаров. При наведении должна иметь эффект (Замены фона или тп) то есть в макете нужен слой с эффектом [*]Строку поиска сделать ...
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Требуется создать фотошоповский макет страницы для sudno.com.ua
Нужно отрисовать текущую страницу со следующими изменениями:
1. Шапка без отступа сверху
2. Меню внутри шапки (ссылка ниже)
3. Шрифты должны выглядеть сейчас под Chrome
4. Внизу страницы есть форма обратной связи. Её нужно выровнять по левому краю и справа поставить виджет "В Контакте" на уровне как на скриншоте.
5. Немного уменьшить расстояние между заголовком страницы на линии под логотипом.
Скриншоты с образцами), а также шапка здесь:
https://www.dropbox.com/sh/wf0ytto3h55mboa/AABgbQDrFev9_GeLPxj2rw3Za?dl=0
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