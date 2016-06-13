Нарисовать фотошоповский макет страницы

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка124 просмотра
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Требуется создать фотошоповский макет страницы для sudno.com.ua

Нужно отрисовать текущую страницу со следующими изменениями:

1. Шапка без отступа сверху

2. Меню внутри шапки (ссылка ниже)

3. Шрифты должны выглядеть сейчас под Chrome

4. Внизу страницы есть форма обратной связи. Её нужно выровнять по левому краю и справа поставить виджет "В Контакте" на уровне как на скриншоте.

5. Немного уменьшить расстояние между заголовком страницы на линии под логотипом.

Скриншоты с образцами), а также шапка здесь:

https://www.dropbox.com/sh/wf0ytto3h55mboa/AABgbQDrFev9_GeLPxj2rw3Za?dl=0

8 лет назад
promin
Максим 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_VL_
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Задачу выполнил. Свою работу знает.
Неплохо... Буду рад нашему дальнейшем сотрудничеству !!!
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