Нарисовать фотошоповский макет страницы

Требуется создать фотошоповский макет страницы для sudno.com.ua

Нужно отрисовать текущую страницу со следующими изменениями:

1. Шапка без отступа сверху

2. Меню внутри шапки (ссылка ниже)

3. Шрифты должны выглядеть сейчас под Chrome

4. Внизу страницы есть форма обратной связи. Её нужно выровнять по левому краю и справа поставить виджет "В Контакте" на уровне как на скриншоте.

5. Немного уменьшить расстояние между заголовком страницы на линии под логотипом.

Скриншоты с образцами), а также шапка здесь:

https://www.dropbox.com/sh/wf0ytto3h55mboa/AABgbQDrFev9_GeLPxj2rw3Za?dl=0