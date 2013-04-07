Рязанский Завод Теплоэффективных Блоков

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка86 просмотров

Хотелось бы современный дизайн с пышной «строительной» шапкой

остальное — максимально просто и в плане дизайна и в плане вёрстки

то есть никаких лишних теней в менюшках и всё такое

12 лет назад
true-water
Дмитрий 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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