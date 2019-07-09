Интересует написание бизнес плана короткого для оценки бизнеса для кур

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Интересует написание бизнес плана короткого для оценки бизнеса для курсовика.  Время и цена. 

для 

Малотоннажная блочно-модульнаянефтеперерабатывающая установка Н-300

предназначена для переработки нефти (до

300 тонн в сутки)  

в украине 

В результате суточной переработки 300 тонн «средней» нефти установка в базовом исполненииможет произвести до 54 тонн прямогонного бензина, 102 тонн дизельного топлива и 142 тонн мазута:

Прямогонный бензин………….ГОСТ Р51105-97 (кроме октанового числа)

Дизельное топливо………...…...ГОСТ 305-82

Мазут………………………..…..……ГОСТ 10585-99 

количесвто рабочих 2 человека 

стоимость установки 162 тыс $ 

Установленная мощность, кВт 180Характеристика электроснабжения 380В, 3 фазы, 50 Гц

Вид топлива для нагрева сырья мазут, дизельное топливо, газ

Расход топлива на нагрев, не более, кг/час 312

Рабочая температура эксплуатации, °С -40 ….+ 35

Масса общая, т 66,5

Ресурс, лет 12

Кол-во обслуживающего персонала, чел. 2

6 лет назад
andregiga
53 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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