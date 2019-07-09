Нужно просчитать себестоимости товаров согласно косвенным и прямым расходам, а также оценить состояние бизнеса вцелом! Сможете сделать? Сроки?
Интересует написание бизнес плана короткого для оценки бизнеса для кур
Hi !
Интересует написание бизнес плана короткого для оценки бизнеса для курсовика. Время и цена.
для
Малотоннажная блочно-модульнаянефтеперерабатывающая установка Н-300
предназначена для переработки нефти (до
300 тонн в сутки)
в украине
В результате суточной переработки 300 тонн «средней» нефти установка в базовом исполненииможет произвести до 54 тонн прямогонного бензина, 102 тонн дизельного топлива и 142 тонн мазута:
Прямогонный бензин………….ГОСТ Р51105-97 (кроме октанового числа)
Дизельное топливо………...…...ГОСТ 305-82
Мазут………………………..…..……ГОСТ 10585-99
количесвто рабочих 2 человека
стоимость установки 162 тыс $
Установленная мощность, кВт 180Характеристика электроснабжения 380В, 3 фазы, 50 Гц
Вид топлива для нагрева сырья мазут, дизельное топливо, газ
Расход топлива на нагрев, не более, кг/час 312
Рабочая температура эксплуатации, °С -40 ….+ 35
Масса общая, т 66,5
Ресурс, лет 12
Кол-во обслуживающего персонала, чел. 2
Заявки фрилансеров
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