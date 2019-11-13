Сделать франшизу банкетного зала

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Завершен1 заявка322 просмотра

Необходимо создать франчайзи-бук, бренд-бук и финансовый план сети банкетных залов для продажи франшизы. Есть вся информация, необходимо все упаковать. Рассмотрим варианты как единоразовой выплаты, так и процентов от паушального взноса. Можете писать как в личку, так и на электронную почту (адрес в аккаунте).

 

6 лет назад
dmitryborisov
Дмитрий 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$1600
120 дней
Отличная работа. Все качественно, в сроки. Алексей контролирует все этапы, помогает советом. Рекомендую!
Рекомендую. Порядочный заказчик. Помогает в получении всех необходимых данных, оперативно реагирует на возникновение сложных ситуаций, с оплатой все ОК.

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Финансовые услуги