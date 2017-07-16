создание договора на оказание услуг по разработке фир стиля.
Конвертация Pay Pal или Payoneer на рублёвый счёт, WMR или QIWI
Здравствуйте.
Нужно оплатить моему исполнителю 3000 рублей на карту банка России, на рублёвый счёт в Webmoney или на QIWI кошелёк (на любой из трёх).
У меня есть возможность оплатить только на Pay Pal или Payoneer.
Нужен человек, который примет у меня платёж с Pay Pal/Payoneer и оплатит на счёт банка России, на рублёвый счёт Webmoney или на QIWI кошелёк.
Оплачиваю конвертацию в размере 5 у.е. - то есть на счёт Pay Pal или Payoneer закидываю на 5 у.е. больше, чем нужно перевести моему исполнителю (все комиссии оплачиваю я).
Прошу откликаться только людей с отзывами на данном ресурсе.
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