Конвертация Pay Pal или Payoneer на рублёвый счёт, WMR или QIWI

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт5 заявок318 просмотров

Здравствуйте.

Нужно оплатить моему исполнителю 3000 рублей на карту банка России, на рублёвый счёт в Webmoney или на QIWI кошелёк (на любой из трёх).

У меня есть возможность оплатить только на Pay Pal или Payoneer.

Нужен человек, который примет у меня платёж с Pay Pal/Payoneer и оплатит на счёт банка России, на рублёвый счёт Webmoney или на QIWI кошелёк.

Оплачиваю конвертацию в размере 5 у.е. - то есть на счёт Pay Pal или Payoneer закидываю на 5 у.е. больше, чем нужно перевести моему исполнителю (все комиссии оплачиваю я).

Прошу откликаться только людей с отзывами на данном ресурсе.

8 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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