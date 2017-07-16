Конвертация Pay Pal или Payoneer на рублёвый счёт, WMR или QIWI

Здравствуйте.

Нужно оплатить моему исполнителю 3000 рублей на карту банка России, на рублёвый счёт в Webmoney или на QIWI кошелёк (на любой из трёх).

У меня есть возможность оплатить только на Pay Pal или Payoneer.

Нужен человек, который примет у меня платёж с Pay Pal/Payoneer и оплатит на счёт банка России, на рублёвый счёт Webmoney или на QIWI кошелёк.

Оплачиваю конвертацию в размере 5 у.е. - то есть на счёт Pay Pal или Payoneer закидываю на 5 у.е. больше, чем нужно перевести моему исполнителю (все комиссии оплачиваю я).

Прошу откликаться только людей с отзывами на данном ресурсе.