Он-лайн исследование 10 конкурентов

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Финансовые услугиЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена)

Обязанности и опыт:

1.    Cоставления  SWOT

2.    Cоставления  MVP

Критерии к Исполнителю на передачу заказа:

·        Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана,подтверждающий Ваш опыт в сфере.

·        Желание работать по безопасной сделке

!!!Внимание: Огромная человеческая просьба не беспокоить исполнителей без опыта в сфере.

6 лет назад
glavstroy
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад