Расчитать доходность проекта

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Закрыт9 заявок300 просмотров

Необходимо просчитать доходность бизнес-плана для инвестора. 

Все детали готов предоставить в личку

6 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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