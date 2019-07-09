Аналитика рынка недвижимости

Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я являюсь управляющим партнером компании М-Консалтинг.

Наша компания специализируется на оказании услуг по оценке недвижимости, экспертизе в недвижимости, оказании юридических услуг. В настоящий момент возникла потребность в написании контента, который будет публиковаться нами на нашем сайте, сайтах партнеров, а также использоваться нашими оценщиками при оформлении отчетов об оценке.

Кратко о контенте: обзоры рынка недвижимости (жилой и нежилой, по заданной тематике), заметки о рынке недвижимости, информационные статьи в сфере недвижимости.

Прошу Вас сообщить интересна ли Вам такая работа?

Прошу писать на мою электронную почту в случае интереса.