Брендбук (быстро)

Фирменный стильЗакрыт32 заявки418 просмотров
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Срочно требуется изготовить брендбук.

Есть логотип, нужно все остальное. Особое внимание нужно уделить красивому фону, т.к. планируется размещение графики на шатрах. Список примерно из 20 позиций.

Предложите сроки и стоимость.

13 лет назад
europeandevelope
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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