Необходимо придумать и нарисовать медведя. Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа. Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях. Мишка должен содержать в ...
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Необходимо сделать дизайн визитки, логотип имеется, необходимый текст тоже, приблизительный дизайн тоже, нужно только "поиграться" со шрифтами, расположением текста и логотипа и их размерами. И сохранить в нужном формате, размере и разрешении, чтобы мог просто заказать для печати.
Если есть более интересные варианты - это приветствуется, но важен минимализм и простота.
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