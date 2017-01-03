Необходимо сделать дизайн визитки, логотип имеется, необходимый текст тоже, приблизительный дизайн тоже, нужно только "поиграться" со шрифтами, расположением текста и логотипа и их размерами. И сохранить в нужном формате, размере и разрешении, чтобы мог просто заказать для печати.

Если есть более интересные варианты - это приветствуется, но важен минимализм и простота.