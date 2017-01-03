Дизайн визитки

$15
Фирменный стильЗавершен14 заявок224 просмотра
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Необходимо сделать дизайн визитки, логотип имеется, необходимый текст тоже, приблизительный дизайн тоже, нужно только "поиграться" со шрифтами, расположением текста и логотипа и их размерами. И сохранить в нужном формате, размере и разрешении, чтобы мог просто заказать для печати.

Если есть более интересные варианты - это приветствуется, но важен минимализм и простота.

9 лет назад
voldemar110
40 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
arucik
Ирина 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Супер!
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