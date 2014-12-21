Создание картинки - медведя с фирменными атрибутами

Фирменный стильЗакрыт33 заявки405 просмотров
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Необходимо придумать и нарисовать медведя.

Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа.

Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях.

Мишка должен содержать в себе атрибуты компании (подробнее - на почту).

Если выражаться простым языком, при взгляде на него, девушки должны умиляться, а мужчины хотя бы ухмыльнуться.

9 лет назад
asiateh
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Заказчик на финальной ноте сотрудничества пропал без вести.
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