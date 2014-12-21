Создание картинки - медведя с фирменными атрибутами

Добрый день .Нужно создать фирменный стиль.Название фирмы ООО "КРОВМАРТ" ЕСТЬ СЛОГАН НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ .ЗАНИМЕТСЯ ФИРМА ПРОДАЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖЕМ КРОВЛИ И ФАСАДОВ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать и нарисовать медведя.
Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа.
Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях.
Мишка должен содержать в себе атрибуты компании (подробнее - на почту).
Если выражаться простым языком, при взгляде на него, девушки должны умиляться, а мужчины хотя бы ухмыльнуться.
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