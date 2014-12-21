Создание картинки - медведя с фирменными атрибутами

Необходимо придумать и нарисовать медведя.

Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа.

Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях.

Мишка должен содержать в себе атрибуты компании (подробнее - на почту).

Если выражаться простым языком, при взгляде на него, девушки должны умиляться, а мужчины хотя бы ухмыльнуться.