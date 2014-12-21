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Разработать фирменный стиль для компании по продаже кондиционеров
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Нужно разработать фирменный стиль. Компания занимается кондиционерами - продажа, монтаж, сервис.
Называется Мировой Океан.
Цвета белый и голубой (небесный) + немного зеленого (мята).
Пожелание - современный + корпоративный. Внушает доверие.
1) Логотип
2) Визитки
3) Бланк КП
4) Бланк договора
5) Наклейка на кондиционер
6) Бланк гарантии
7) Листовки (2 вида)
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