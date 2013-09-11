Дизайнер

Фирменный стильЗакрыт32 заявки365 просмотров
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Компания «ОренФуд» ищет дизайнера или студию для постоянной долгосрочной, потоковой работы по созданию рекламных макетов для нашей сети (кафе, бары, рестораны, службы доставки пиццы и суши). Макеты создаются на основе разработанного фирменного стиля, а также четкого технического задания.

1. Регулярная работа:

Ежемесячно необходимо создавать 5-25 новых макетов для полиграфии.

2. Ближайшие проекты:

- разработка макетов для афиш, флаеров (популярные форматы: А4, А5, А6);

- мелкая продукция: визитки, наклейки;

- баннеры для сайтов.

3. Особые требования:

- оперативность, ответственность, работа точно в срок;

- высокие навыки обработки фотографий (работа с фотографиями продуктов);

- оплата через банк или я.деньгами.

Схема работы :

Мы гарантируем минимальный ежемесячный объем работы.

Вы указываете нам цены с учетом постоянного объема, стабильности изготовления макетов.

Проектные работы оцениваются индивидуально, исходя из сложности и объема работы.

10 лет назад
thenikitafrolov
Никита 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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