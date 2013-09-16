Разработка визитки для фотостудии

$50
Фирменный стильЗавершен1 заявка87 просмотров
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Необходимо разработать визитку для фотостудии с использованием существующего логотипа.

10 лет назад
Lannie
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работа с Виталием всегда складывается наилучшим образом! В его дизайнерских решениях всегда достаточно "свободного пространства", простоты и утончённости, что очень ценно для нас!
Отличный заказчик!
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