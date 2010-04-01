Фирменный стиль !

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен3 заявки133 просмотра

Разработать стильный логотип,визитку,фирменный бланк.

Работаем пока клиент не утвердит полностью !

Детали при контакте.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$100
5 дней
Еще раз убедился в профессионализме Владимира ! Всегда на связи, очень оперативно вносит изменения ! Приятен в общении ! Надеюсь на долгосрочное,плодотворное сотрудничество !!!
Снова остался очень доволен сотрудничеством с Иваном - порядочность, приятное конструктивное общение, своевременная оплата. Очень надеюсь на совместную работу и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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