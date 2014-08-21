Фирменный стиль

Требования к фирменному стилю

1. Необходимые элементы: фирменые цвета*, фирменные шрифты*, логотип

* подобрать для дальнейшего использования на сайте и в типографике

важно, чтоб шрифты можно было использовать на сайте

2. Цвета спецтехники: желтый, черный, белый (фон)

примеры цветовой схемы:

http://www.cat.com/en_us/parts.html

http://www.jcbna.com/

3. Стиль строгий, но не сильно.

Требования к логотипу

Логотип должен включать название сайта Supply.Parts

Supply — желтым цветом

Parts — черным цветом

на усмотрение дизайнера — знак в виде шестеренки.