Фирменный стиль

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка78 просмотров

Требования к фирменному стилю

1. Необходимые элементы: фирменые цвета*, фирменные шрифты*, логотип

* подобрать для дальнейшего использования на сайте и в типографике

важно, чтоб шрифты можно было использовать на сайте

2. Цвета спецтехники: желтый, черный, белый (фон)

примеры цветовой схемы:

http://www.cat.com/en_us/parts.html

http://www.jcbna.com/

3. Стиль строгий, но не сильно.

Требования к логотипу

Логотип должен включать название сайта Supply.Parts

Supply — желтым цветом

Parts — черным цветом

на усмотрение дизайнера — знак в виде шестеренки.

11 лет назад
WebImg
Алекс 
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$200
7 дней
Долго выбирал исполнителя, понравились работы Антона. Результатом доволен, рекомендую.
Спасибо. четко поставленная задача, с примерами. своевременная оплата. рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
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Фирменный стиль

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