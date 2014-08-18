Компании-поставщику требуется разработка фирменного стиля. Основной вид деятельности: поставка напольных покрытий.
Бланк дилера
Нужно сделать бланк официального представителя компании. Стилистика должна совпадать с дизайном сайта. Первоначально нужно предоставить 3 варианта. Текстовка бланка стандартная(аналог найти в интернете) Логотипа в векторе нет.
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